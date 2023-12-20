Стало известно, в каких деревнях Иркутской области появится Интернет в 2024 году

По итогам голосования, проводимого Минцифры РФ, определены населенные пункты, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в 2024 году. От Иркутской области в выборе населенных пунктов участвовало примерно 29 тысяч человек и в результате был сформирован список из 24 сельских населенных пунктов, расположенных в разных районах региона.
— В Иркутской области реализуется федеральная программа по устранению цифрового неравенства нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным, — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — В ее рамках в отдаленных селах и деревнях региона появляется связь. В дополнение в Приангарье со следующего года будет реализовываться и региональная программа, которая позволит обеспечить мобильной связью и Интернетом малонаселенные территории. Задачи, поставленные главой государства, должны быть выполнены.
На прошедшей 19 декабря итоговой пресс-конференции с губернатором один из вопросов касался как раз обеспечения связи в селе Аносово Усть-Удинского района. Данный населенный пункт вошел в список от Минцифры и в следующем году там будет установлено необходимое оборудование.
Напомним, что в этом году доступом к мобильной связи и Интернету обеспечили 42 населенных пункта.