Стало известно, в каких деревнях Иркутской области появится Интернет в 2024 году

По итогам голосования, проводимого Минцифры РФ, определены населенные пункты, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в 2024 году. От Иркутской области в выборе населенных пунктов участвовало примерно 29 тысяч человек и в результате был сформирован список из 24 сельских населенных пунктов, расположенных в разных районах региона.