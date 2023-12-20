Как себя вести при встрече с косулей — инструкция от омского Минприроды

В ведомстве отмечают, что если вы обнаружили диких животных в бедственном положении (получение травм, нападение собак, ДТП с участием животных, невозможности покинуть какую-либо территорию и др.), то нужно сообщить им всю имеющуюся информацию:
точное время и место нахождения животных (адрес или иная территория);контактные данные для уточнения информации (ФИО, телефон);состояние животного (наличие травм или установление факта гибели), а также причины их возникновения (ДТП, самостоятельное повреждение, нападение собак и др.).
Омичей просят не допускать к животным неизвестных людей и собак.
Если вы попали в ДТП с косулей, нужно вызывать сотрудников ГИБДД и не покидать место происшествия. При наличии полиса ОСАГО водителю не придется платить штраф за гибель животного, если полиса нет — неожиданная встреча с косулей с летальным исходом обойдется в 40 тысяч рублей.
Специалисты Минприроды отмечают, что если животное не ранено, не нужно его ловить и обездвиживать, потому что косуля может получить травмы и стресс вплоть до смертельного исхода.