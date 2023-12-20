Как себя вести при встрече с косулей — инструкция от омского Минприроды

Если вы попали в ДТП с косулей, нужно вызывать сотрудников ГИБДД и не покидать место происшествия. При наличии полиса ОСАГО водителю не придется платить штраф за гибель животного, если полиса нет — неожиданная встреча с косулей с летальным исходом обойдется в 40 тысяч рублей.