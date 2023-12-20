В ТГК-11 отрицают повторные неполадки на ТЭЦ-5

В ТГК-11 отрицают неполадки на ТЭЦ-5, которых сообщил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.
Напомним, по словам министра, вчера вечером из-за технических неполадок на омской ТЭЦ-5 произошло снижение параметров теплоснабжения. При этом он отметил, что подача тепла в нормальном режиме будет возобновлена до конца дня.
В ТГК 11 отмечают, что сейчас параметры теплоносителя на выходе с ТЭЦ-5 соответствуют заданным диспетчерским графиком в соответствии с температурой наружного воздуха.
— Официально сообщаем, что никаких аварийных ситуаций на ТЭЦ города Омска ни 19, ни 20 декабря не происходило. Кратковременные снижения параметра теплоносителя фиксировались на несколько часов в результате переключения режимов работы оборудования ТЭЦ-5. В настоящее время параметры теплоносителя на выходе с ТЭЦ-5 соответствуют заданным диспетчерским графикам в соответствии с температурой наружного воздуха. Гидравлические параметры соответствуют норме, — говорится в сообщении пресс-службы АО «ТГК-11».
Отметим, омичи в социальных сетях массово сетуют на холодные трубы в квартирах.