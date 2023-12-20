В ТГК-11 отрицают повторные неполадки на ТЭЦ-5

— Официально сообщаем, что никаких аварийных ситуаций на ТЭЦ города Омска ни 19, ни 20 декабря не происходило. Кратковременные снижения параметра теплоносителя фиксировались на несколько часов в результате переключения режимов работы оборудования ТЭЦ-5. В настоящее время параметры теплоносителя на выходе с ТЭЦ-5 соответствуют заданным диспетчерским графикам в соответствии с температурой наружного воздуха. Гидравлические параметры соответствуют норме, — говорится в сообщении пресс-службы АО «ТГК-11».