В Москве начался новый сезон проекта «Списанные книги»

Проект «Списанные книги» способствует популяризации литературы, а также привлекает новых читателей в библиотеки. Чтобы стать его участником, нужно зарегистрироваться на портале, выбрать издание и забронировать его. Спустя время на электронную почту и в личный кабинет придет сообщение о готовности заказа. За сутки можно резервировать не более 10 книг, бронь действует три дня, продлить ее можно дважды. Книги выдают в библиотеке. Если вы зарезервировали издание, но не забрали, оно вернется на портал и снова станет доступным для бронирования.