Детям из Горловки вручили 3 тыс. новогодних подарков от кузбассовцев и до конца года вручат ещё 15 тыс. для ребят от 3 до 18 лет. 8 декабря в ДНР отправили две фуры со сладостями и детскими книгами.
«Приехали к нам ребята из Кузбасса, привезли ребёнку подарок, поздравили с Днём Святого Николая и с наступающим Новым годом. Нам часто помогают жители Кузбасса, огромное им за это спасибо, за поддержку в трудное время. Мира всем и добра», — цитируют слова Натальи Ребровой из Горловки сотрудники администрации Кемеровской области.
В каждый подарок вложена открытка с кузбасскими пожеланиями. Во время получения новогодних сюрпризов дети рассказывают Деду Морозу и Снегурочке стихи и поют новогодние песни.
Также кузбасские сверстники отправили 2 тысячи книг для ребят города-побратима — классику русской литературы, приключения, сказки и современную фантастику. Их собирали активисты «Движения Первых» в разных городах региона.