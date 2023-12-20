Детям из Горловки вручили 3 тыс. новогодних подарков от кузбассовцев

«Приехали к нам ребята из Кузбасса, привезли ребёнку подарок, поздравили с Днём Святого Николая и с наступающим Новым годом. Нам часто помогают жители Кузбасса, огромное им за это спасибо, за поддержку в трудное время. Мира всем и добра», — цитируют слова Натальи Ребровой из Горловки сотрудники администрации Кемеровской области.