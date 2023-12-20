Не землетрясение, а реагенты. В метро рассказали, что не так со ступенями «Сенной площади»

На фоне того, что одновременно развалились ступени станции метро «Сенная площадь» и дом на Гороховой, читатели стали грустно шутить о землетрясении. «Фонтанка» узнала, что произошло с подземкой.



Как пояснили «Фонтанке» в «Петербургском метрополитене» 20 декабря, накануне вечером произошло «проседание ступеней лестничного спуска стилобата вестибюля станции».



«По итогам осмотра установлено, что причиной просадки является потеря устойчивости железобетонной плиты вследствие коррозии арматуры в результате длительного воздействия атмосферных осадков и смесей для противогололедной обработки, — уточнили в подземке. — Во избежание угроз травмирования пассажиров вестибюль станции “Сенная площадь” был закрыт на вход и выход. Опасное место ограждено. В настоящее время организованы восстановительные работы. Информация о сроках завершения работ и открытия вестибюля станции будет дана дополнительно».