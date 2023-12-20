Каждый десятый житель Ташкента живет в одиночестве

Статагентство провело выборочные наблюдения домохозяйств столицы и распределило членов семей по их численности. Данные приводятся за период с января по ноябрь 2023 года.
Оказалось, что почти одна десятая часть домохозяйств Ташкента состоит из одного человека, а в составе подавляющего большинства семей — шесть и более человек.
Распределение по числу домочадцев в семьях столичных жителей выглядит так:
Семьи из одного человека — 9,9% домашних хозяйств.
Семьи из двух человек — 14,9% домашних хозяйств.
Семьи из трех человек — 15,2% домашних хозяйств.
Семьи из четырех человек — 18,9% домашних хозяйств.
Семьи из пяти человек — 15,9% домашних хозяйств.
Семьи из шести и более человек — 25,2% домашних хозяйств.