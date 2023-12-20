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Каждый десятый житель Ташкента живет в одиночестве

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Десятая часть ташкентских семей состоит из одного человека, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Агентство статистики.
Источник: Podrobno.uz

Статагентство провело выборочные наблюдения домохозяйств столицы и распределило членов семей по их численности. Данные приводятся за период с января по ноябрь 2023 года.

Оказалось, что почти одна десятая часть домохозяйств Ташкента состоит из одного человека, а в составе подавляющего большинства семей — шесть и более человек.

Распределение по числу домочадцев в семьях столичных жителей выглядит так:

Семьи из одного человека — 9,9% домашних хозяйств.

Семьи из двух человек — 14,9% домашних хозяйств.

Семьи из трех человек — 15,2% домашних хозяйств.

Семьи из четырех человек — 18,9% домашних хозяйств.

Семьи из пяти человек — 15,9% домашних хозяйств.

Семьи из шести и более человек — 25,2% домашних хозяйств.