На Урале выписали из больницы 2-летнюю девочку, найденную в сугробе

В Екатеринбурге из больницы выписали двухлетнюю девочку из Серова, которую 23 ноября нашел в сугробе у дома в одном памперсе отец. Девочка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких после обморожения, но уже поправилась и отправлена домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснотурьинск LIVE».