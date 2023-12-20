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На Урале выписали из больницы 2-летнюю девочку, найденную в сугробе

За жизнь девочки почти месяц боролись врачи.
Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге из больницы выписали двухлетнюю девочку из Серова, которую 23 ноября нашел в сугробе у дома в одном памперсе отец. Девочка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких после обморожения, но уже поправилась и отправлена домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснотурьинск LIVE».

Напомним, малышка самостоятельно вышла из дома без верхней одежды, пока ее старшая сестра спала.

«Пройдя примерно метров двести, за баней она упала в сугроб и долгое время там находилась без помощи. Обнаружил ее вернувшийся домой отец, который и вызвал неотложку», — рассказывал руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

В отношении матери девочки правоохранители возбудили административное дело о «ненадлежащем воспитании собственного ребенка».

медицина