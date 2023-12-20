В Уфу ограничен въезд грузовиков

В связи с неблагоприятной погодой до 20:00 ограничен въезд в столицу грузового транспорта на автомобильных дорогах общего пользования по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ. Добавим, что непогода сохранится в республике и завтра.
Напомним, ранее в пяти районах Башкирии ограничили движение для грузовиков и пассажирских автобусов. Также закрыли движение на трассе М-5 «Урал». Позже еще в четырех районах ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта и ввели ограничение на трассе Уфа — Оренбург.