Ксения Собчак раскритиковала ёлку в Ростове

Российская журналистка Ксения Собчак раскритиковала новогоднее дерево, которое нарядили в Ростове. Снимком ёлки она поделилась в своем ТГ-канале.
На фотографии запечатлено растущее на территории хвойное дерево, которое украсили игрушками и гирляндами. Скорее всего, оно стоит на пр. Коммунистический, возле ТРЦ «Плаза».
«Какой год, такие и ёлочки», — указала она под изображением.
Собчак напомнила про мятеж с Евгением Пригожиным, который произошел в Ростове 24 июня.
«Ростов ещё от Пригожинского бунта не отошёл, кажется», — пишет журналист.