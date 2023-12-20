Значительно повышается вероятность возникновения обычных пожаров, пожаров при использовании пиротехники. Готовится комплекс мер профилактики предупреждения пожаров. Силы ГУ МЧС России по РТ с 29 декабря по 5 января будут работать по усиленному варианту службы. Будет задействовано свыше двух тысяч сотрудников.
Самые частые причины новогодних пожаров назвали в МЧС Татарстана
Самые частые причины возникновения возгораний в новогодние и праздничные дни — неосторожное обращение с огнем, нарушения при использовании электрооборудования, неисправность дымоходов, печей, рассказал на пресс-конференции врио замруководителя Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.