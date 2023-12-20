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Самые частые причины новогодних пожаров назвали в МЧС Татарстана

Самые частые причины возникновения возгораний в новогодние и праздничные дни — неосторожное обращение с огнем, нарушения при использовании электрооборудования, неисправность дымоходов, печей, рассказал на пресс-конференции врио замруководителя Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

Значительно повышается вероятность возникновения обычных пожаров, пожаров при использовании пиротехники. Готовится комплекс мер профилактики предупреждения пожаров. Силы ГУ МЧС России по РТ с 29 декабря по 5 января будут работать по усиленному варианту службы. Будет задействовано свыше двух тысяч сотрудников.

МЧС