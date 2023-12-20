Самые частые причины новогодних пожаров назвали в МЧС Татарстана

Значительно повышается вероятность возникновения обычных пожаров, пожаров при использовании пиротехники. Готовится комплекс мер профилактики предупреждения пожаров. Силы ГУ МЧС России по РТ с 29 декабря по 5 января будут работать по усиленному варианту службы. Будет задействовано свыше двух тысяч сотрудников.