Рабочее движение по Шкиперской развязке открыли в Петербурге

Об этом информирует пресс-служба Смольного.
Одновременно с этим открыт участок рабочего движения на проспекте Крузенштерна протяженностью 1,3 км. Эти проекты призваны значительно облегчить доступность к намывным территориям Васильевского острова. Рабочие укрепили береговую линию, включая все инженерные коммуникации и газопровод. Также на дороге установлены металлические конструкции и шумозащитные экраны.
Отметим, что это третья развязка, построенная на ЗСД с начала 2019 года. Планируется ввод еще нескольких съездов поэтапно до 2025 года.
Ранее мы сообщили о том, что годовой план по дорожному ремонту выполнили в Петербурге.