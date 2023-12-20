Рабочее движение по Шкиперской развязке открыли в Петербурге

Одновременно с этим открыт участок рабочего движения на проспекте Крузенштерна протяженностью 1,3 км. Эти проекты призваны значительно облегчить доступность к намывным территориям Васильевского острова. Рабочие укрепили береговую линию, включая все инженерные коммуникации и газопровод. Также на дороге установлены металлические конструкции и шумозащитные экраны.