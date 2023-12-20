Эксперты раскрыли 6 популярных ошибок на зимней дороге — могут стоить жизни

Зимний сезон представляет ряд сложностей для автомобилистов, особенно для тех, кто не имеет опыта вождения в этих условиях. По информации портала «njcar.ru»(18+), основные ошибки, которые совершают водители зимой, включают несоблюдение безопасной дистанции, неправильное управление автомобилем на обледенелых дорогах, игнорирование состояния шин и отсутствие должной очистки машины от снега и наледи.
В зимние месяцы особенно важно соблюдать дистанцию из-за ухудшения сцепления с дорогой и возможности внезапного появления льда или утрамбованного снега под колесами. Резкие маневры, агрессивное вождение и превышение скорости могут привести к серьезным последствиям. Эксперты рекомендуют использовать зимний режим вождения или Eco-режим для смягчения реакций транспортного средства.
Важным аспектом безопасности является состояние шин. Изношенные покрышки или шины с потерянными шипами могут стать причиной аварий. Также значительный риск представляют недостаточно очищенные стекла и неэффективные дворники. Многие водители игнорируют необходимость полной очистки автомобиля от снега и наледи, что ухудшает видимость и увеличивает риск аварий.,
Не менее важно обратить внимание на одежду и обувь, которые должны быть удобными для вождения. Массивные ботинки, тяжелые куртки и шапки с «ушами» могут мешать маневрированию и контролю за рулем.