Эксперты раскрыли 6 популярных ошибок на зимней дороге — могут стоить жизни

Зимний сезон представляет ряд сложностей для автомобилистов, особенно для тех, кто не имеет опыта вождения в этих условиях. По информации портала «njcar.ru»(18+), основные ошибки, которые совершают водители зимой, включают несоблюдение безопасной дистанции, неправильное управление автомобилем на обледенелых дорогах, игнорирование состояния шин и отсутствие должной очистки машины от снега и наледи.