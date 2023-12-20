«Не тот статус, чтобы драться часто!». Шлеменко высказался о завершении карьеры

Омский боец Александр Шлеменко, который недавно взял реванш и победил серба Александра Илича в Екатеринбурге, рассказал, готов ли дойти до цифры в 100 боёв в ММА. Прошедший бой стал 81-м в профессиональной карьере спортсмена.
«Дойти до 100 боев? Реально. Завершать карьеру я не собираюсь. Но это сложно дойти до такой цифры, так как я высокооплачиваемый, “дорогой” боец и находить недешевые бои очень сложно. У меня не тот статус, чтобы драться часто!», — цитирует Шлеменко «Матч ТВ».
Также Александр Шлеменко отметил, что после первой встречи с Иличем он сделал выводы, а прошедший победный бой показал, что все принятые перемены сработали.