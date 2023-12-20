«Не тот статус, чтобы драться часто!». Шлеменко высказался о завершении карьеры

«Дойти до 100 боев? Реально. Завершать карьеру я не собираюсь. Но это сложно дойти до такой цифры, так как я высокооплачиваемый, “дорогой” боец и находить недешевые бои очень сложно. У меня не тот статус, чтобы драться часто!», — цитирует Шлеменко «Матч ТВ».