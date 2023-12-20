ЦОДД прогнозирует предновогодний рост числа поездок на 22−29 декабря

«По нашим прогнозам, количество транспортных средств увеличится на 40−50 тысяч транспортных средств с 22 декабря. Ожидаем, что в течение дня по городу будет перемещаться порядка 2,9 миллиона машин в среднем — что на 2% больше к началу декабря (плюс 70 тысяч авто)», — сказал он.
Вместе с тем он рассказал, что с 30 декабря ЦОДД прогнозирует сокращение числа транспорта в Москве. Пик снижения придется на 1 января. Согласно анализу центра, в следующем месяце произойдет исторически меньшая активность на дорогах. В первый день января число машин составит 1,26 миллиона, что на 57% меньше к пику декабря, заявил Кизлык.
По его словам, рост количества машин связан с увеличением поездок в торговые центры. Также в Москву приезжает больше туристов, уточнил Кизлык. Он добавил, что на загруженность будут напрямую влиять погодные условия и временные ограничения.
Ранее стало известно, что загруженность дорог в Москве сократилась в 2023 году на треть. Как уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в среднем за сутки за 11 месяцев этого года передвигалось 2,84 миллиона автомобилей.