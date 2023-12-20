ЦОДД прогнозирует предновогодний рост числа поездок на 22−29 декабря

Вместе с тем он рассказал, что с 30 декабря ЦОДД прогнозирует сокращение числа транспорта в Москве. Пик снижения придется на 1 января. Согласно анализу центра, в следующем месяце произойдет исторически меньшая активность на дорогах. В первый день января число машин составит 1,26 миллиона, что на 57% меньше к пику декабря, заявил Кизлык.