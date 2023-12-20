Новосибирские магазины массово продают структурированную икру: эксперт рассказал, чем она опасна

Новосибирские магазины перед Новым годом начали активно продавать имитированную и структурированную икру. Продавцы отмечают, что спрос на такую продукцию есть. Настоящая красная икра из-за высокой цены стала недоступна большому количеству потребителей. Обилие ненатуральной икры эксперты объясняют именно этим: отвыкнуть от новогоднего деликатеса люди еще не успели и покупают то, что доступно..
Имитированная икра и структурированная икра различаются между собой. Имитированная, как правило, делается из рыбного бульона и водорослей. При изготовлении структурированной используют икорный джус — сок, вытекающий при повреждении натуральных икринок. Оболочку делают из комплекса добавок.
Формально претензий к продукции, которая икрой называется, но ей не является, у контролирующих органов нет. Но врачи не считают такую «икру» безобидной..
Директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александр Ронинсон в интервью BFM-Новосибирск назвал риски, связанные с употреблением в пищу ненастоящей икры:
«Главная проблема в том, что покупатель, приобретая такую продукцию, не знает что там. Во-первых, внимательное прочтение надписей на упаковке не особо принято, к сожалению. Во-вторых, есть серьезные сомнения в том, что производитель все честно указывает. Известно, что для изготовления фальсифицированной икры используют всевозможные пищевые добавки, красители, усилители вкуса, консерванты. Ряд таких консервантов противопоказаны детям, например. Особенно с неврологическими нарушениями. Но потребители берут с полки магазина банки с непонятным содержимым, не зная этого. В целом же можно сказать так: если повезет, фальсифицированная икра окажется безвредным продуктом. Но пользы от нее ждать не стоит. Качественная натуральная икра, в небольших количествах, полезна для организма. Набор из добавок и красителей — нет»..
Внимательное прочтение надписей на упаковке должно стать правилом для всех потребителей, говорят эксперты. Но признают, что полностью защитить покупателя от фальсификата это не сможет. Производители натуральной икры утверждают, что в российских регионах структурированную икру часто продают под видом настоящей. В таких случаях насторожить может цена ниже рыночной..
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, как отличить натуральную икру от имитированной и структурированной.
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