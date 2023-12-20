Новосибирские магазины массово продают структурированную икру: эксперт рассказал, чем она опасна

«Главная проблема в том, что покупатель, приобретая такую продукцию, не знает что там. Во-первых, внимательное прочтение надписей на упаковке не особо принято, к сожалению. Во-вторых, есть серьезные сомнения в том, что производитель все честно указывает. Известно, что для изготовления фальсифицированной икры используют всевозможные пищевые добавки, красители, усилители вкуса, консерванты. Ряд таких консервантов противопоказаны детям, например. Особенно с неврологическими нарушениями. Но потребители берут с полки магазина банки с непонятным содержимым, не зная этого. В целом же можно сказать так: если повезет, фальсифицированная икра окажется безвредным продуктом. Но пользы от нее ждать не стоит. Качественная натуральная икра, в небольших количествах, полезна для организма. Набор из добавок и красителей — нет»..