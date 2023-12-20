В Узбекистане госорганам запретили проводить новогодние корпоративы

Запретительные меры на проведение новогодних корпоративов распространяются на все госорганы, в частности, хокимияты, министерства и ведомства, госбанки и другие учреждения. Премьер-министр Абдулла Арипов заявил об этом на заседании по вопросам предстоящего празднования, которое состоялось 12 декабря.