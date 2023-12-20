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В Узбекистане госорганам запретили проводить новогодние корпоративы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Традиционно в преддверии Нового года появился запрет на проведение корпоративов. Табу распространяется на государственные организации, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
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Источник: Freepik

Запретительные меры на проведение новогодних корпоративов распространяются на все госорганы, в частности, хокимияты, министерства и ведомства, госбанки и другие учреждения. Премьер-министр Абдулла Арипов заявил об этом на заседании по вопросам предстоящего празднования, которое состоялось 12 декабря.

Отметим, что запрещается проведение корпоративов в честь Нового года именно за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Организовать корпоратив и накрыть новогодний стол вместе с коллегами, используя зарплатные или премиальные деньги сотрудников, не запрещается.