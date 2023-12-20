В Сочи туристы вышли загорать на пляжи

Пляжи в Сочи закрыли 27 ноября в связи со штормовым предупреждением, объявленным из-за ливней. Позднее, когда непогода на время отступила, рабочие начали восстанавливать поврежденную в результате штормов инфраструктуру. Первым открыли популярный пляж «Маяк» в центре курорта, затем планировалось запустить в работу 11 пляжных территорий в Хостинском районе. Остальные пляжи, как сообщала первый заместитель мэра Сочи Светлана Калинина, должны были заработать в середине декабря, однако они еще закрыты.