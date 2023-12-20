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В свердловской больнице после жалобы Путину открыли физкабинет

РЕФТИНСКИЙ, 20 декабря, ФедералПресс. В больнице поселка Рефтинского, на состояние которой житель пожаловался президенту Владимиру Путину, ускорят ремонт. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Две бригады строителей, чтобы не мешать лечебному процессу, в выходные будут проводить работы в холлах и в кабинетах, а в будни — на лестничных площадках и в переходе», — рассказали там.

К Новому году планируют закончить работы в приемном покое и кабинета врача приемного отделения. Сегодня в больнице открылся физкабинет, в нем обещают поставить дополнительную аппаратуру.

Кроме того, в Рефтинском раз в неделю будут принимать пациентов эндокринолог и два лора: детский и взрослый.

Сейчас в поселке составляют график диспансеризации, а главврач обсудил с медиками вопросы зарплат и премий.

«ФедералПресс» напоминает, что на состояние больницы в Рефтинском пожаловался экс-депутат поселковой думы Егор Перминов. Как выяснилось, до этого его наказывали за пьяное вождение.

медицина