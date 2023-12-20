В свердловской больнице после жалобы Путину открыли физкабинет

«Две бригады строителей, чтобы не мешать лечебному процессу, в выходные будут проводить работы в холлах и в кабинетах, а в будни — на лестничных площадках и в переходе», — рассказали там.
К Новому году планируют закончить работы в приемном покое и кабинета врача приемного отделения. Сегодня в больнице открылся физкабинет, в нем обещают поставить дополнительную аппаратуру.
Кроме того, в Рефтинском раз в неделю будут принимать пациентов эндокринолог и два лора: детский и взрослый.
Сейчас в поселке составляют график диспансеризации, а главврач обсудил с медиками вопросы зарплат и премий.
«ФедералПресс» напоминает, что на состояние больницы в Рефтинском пожаловался экс-депутат поселковой думы Егор Перминов. Как выяснилось, до этого его наказывали за пьяное вождение.