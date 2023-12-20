В Петербурге с 20 декабря вводится частичный масочный режим при проведении мероприятий

15 декабря в НИИ гриппа сообщили, что эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20% и более чем в 36 крупных российских городах. Количество случаев гриппа и ОРВИ в России составляет 108,8 на 10 тыс. человек. Неделей ранее этот показатель равнялся 98,1. На селекторном совещании 12 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила недельный рост заболеваемости по всей стране в 8,8%.