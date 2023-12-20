Масочный режим на массовых мероприятиях ввели в Петербурге с 20 декабря

В Петербурге с 20 декабря вводят масочный режим для массовых мероприятий. Он будет действовать, в том числе, на новогодних гуляниях, а также при проведении культурных и спортивных событий. Но, судя по опубликованному Роспотребнадзором документу, пока носить средства индивидуальной защиты нужно только работникам организаций. Про посетителей речи не идет.
— Руководители учреждений должны обеспечить соблюдение температурного режима, проветривание, дезинфекцию помещений, обеззараживание воздуха, — говорится в документе регионального ведомства.
Помимо этого, с 20 декабря и до особого распоряжения масочный режим будет действовать в стационарах и больницах, не только государственных, но и частных. Без масок пускать в медучреждения не будут никого, кроме тех, кто ухаживает за тяжелыми и лежачими пациентами. К слову, остальных посетителей, которые решили навестить пациентов, пускать пока тоже не будут.
В городе развернут дополнительные отделения для приема пациентов с гриппом, ОРВИ и ковидом. Для них будет отдельный вход, гардеробная, регистратура — все, как во времена пандемии.