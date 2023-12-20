Масочный режим на массовых мероприятиях ввели в Петербурге с 20 декабря

Помимо этого, с 20 декабря и до особого распоряжения масочный режим будет действовать в стационарах и больницах, не только государственных, но и частных. Без масок пускать в медучреждения не будут никого, кроме тех, кто ухаживает за тяжелыми и лежачими пациентами. К слову, остальных посетителей, которые решили навестить пациентов, пускать пока тоже не будут.