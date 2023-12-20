Суд ЕС разрешил россиянам управлять самолетами в частном порядке

В конце ноября глава МИД России Сергей Лавров смог прибыть на самолете на заседание министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), проходившее в Северной Македонии. Его лайнер прошел через воздушное пространство Греции и затем приземлился в Скопье. Изначально предполагалось, что самолет пролетит в небе над Болгарией — но она не разрешила ему войти в свое воздушное пространство, поскольку на борту была представитель МИД России Мария Захарова.