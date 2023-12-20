Тепло и без дождей: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 21 декабря

Новый год на носу, но в Волгограде по традиции в конце декабря вместо снега пасмурно и идут дожди. О том, какой будет погода в регионе 21 декабря, сайту volgograd.kp.ru сообщили синоптики регионального Гидрометцентра. По прогнозам специалистов, в четверг осадков не будем совсем.
— Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман. Ветер южной четверти ночью до 13 метров в секунду, — уточнили в волгоградском ЦГМС.
В регионе будет сохраняться довольна теплая для зимы погода. В Волгоградской области ночью 0…+5º, при прояснении −2º, днем +2…+7º тепла. В Волгограде синоптики обещают +1…+3º ночью, днем +3…+5º.