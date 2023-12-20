Тепло и без дождей: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 21 декабря

Новый год на носу, но в Волгограде по традиции в конце декабря вместо снега пасмурно и идут дожди. О том, какой будет погода в регионе 21 декабря, сайту volgograd.kp.ru сообщили синоптики регионального Гидрометцентра. По прогнозам специалистов, в четверг осадков не будем совсем.