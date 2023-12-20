К январю пермский «Китайский рынок» освободит территорию на ул. Кронштадтской

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в ПЗСП, «Китайский рынок» должен освободить площадку в Дзержинском районе Перми к 1 января 2024 года. «С полным освобождением территории начнутся работы по подготовке строительства. В настоящее время идет процедура согласования присоединения участка к улично-дорожной сети. Разрешение на строительство еще не получено», — пояснили в компании.



Торговые ряды с ул. Кронштадтской, 39, переедут на новое место — в микрорайон Заостровка, пишет Properm. Рынок разместится на ул. Пожарной, 18. Согласно сервису 2ГИС, на ул. Пожарной, 18, находится административное здание, в нем работают склады, оптовый продовольственный рынок, продают фрукты и овощи.



Земельный участок на ул. Кронштадтской, 39, площадью 2,13 га ПЗСП приобрел у структур Льва Кима (скончался в конце 2022 года) и организаций, владеющих соседним участком «кранового хозяйства» (там находятся компании «Главкран» и СДМ). На недавнем заседании пермской комиссии по землепользованию и застройке ПЗСП попросил установить на этой территории зонирование, позволяющее жилую застройку. Там девелопер возведет жилой комплекс в 10 и 24 этажа общей площадью 52 тыс. кв. м. Компания готова заключить с властями соглашения о развитии социнфраструктуры и улично-дорожной сети. На заседании представители краевого минтранса сообщали, что возводить на ул. Кронштадтской дома до завершения реконструкции дорог по ул. Крисанова, Карпинского и, возможно, ул. Строителей не рекомендуется.

