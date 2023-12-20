Чемпионка Казахстана по боксу сменила гражданство на венгерское

«Уже в апреле этого года Федерация бокса Венгрии снова вышла на моего тренера с повторным предложением. Они узнавали, почему меня не было на чемпионате мира, после чего предложили присоединиться к их команде и работать совместно. Мы долго думали, взвешивали все за и против. Это был один из немногих шансов продолжить спортивную карьеру на высоком уровне, и мы приняли решение ехать. В июне прибыли в Венгрию, были на УТС, ознакомились с условиями подготовки. В сентябре я была закреплена в международной боксерской организации IBA как представительница Венгрии. Очень бы хотелось представлять нашу страну, но так сложились обстоятельства», — сообщила спортсменка.