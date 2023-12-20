Чемпионка Казахстана по боксу сменила гражданство на венгерское

«Много вопросов о развитии моей спортивной карьеры, почему не было никаких сторис
В 2020 году Владислава Кухта из Костанайской области завоевала «золото» на чемпионате Казахстана по боксу в весовой категории до 57 кг.
«Наш Костанай» сообщает, что боксерша в последнее не принимала участия в международных стартах — чемпионате мира и Азиатских играх из-за того, что штаб сборной РК делает ставку на Римму Волосенко, которая является более опытной.
«Уже в апреле этого года Федерация бокса Венгрии снова вышла на моего тренера с повторным предложением. Они узнавали, почему меня не было на чемпионате мира, после чего предложили присоединиться к их команде и работать совместно. Мы долго думали, взвешивали все за и против. Это был один из немногих шансов продолжить спортивную карьеру на высоком уровне, и мы приняли решение ехать. В июне прибыли в Венгрию, были на УТС, ознакомились с условиями подготовки. В сентябре я была закреплена в международной боксерской организации IBA как представительница Венгрии. Очень бы хотелось представлять нашу страну, но так сложились обстоятельства», — сообщила спортсменка.
Накануне Кухта уже завоевала «золото» на чемпионате Венгрии. Сейчас она готовится к международному турниру и будет представлять новую страну.