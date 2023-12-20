О сроках окончания оттепели в Воронеже рассказали синоптики

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре в среду, 20 декабря. Метеорологи рассказали, что в Воронежскую область снова вернутся морозы, но они уже не будут настолько сильными. Да и пик декабрьского потепления практически пройден.
Ранее «МК в Воронеже» сообщал, что обрушившийся на столицу Черноземья многодневный снегопад спровоцировал массу проблем. Здесь и десятибалльные пробки на дорогах, и горы невывезенного мусора во дворах, и сход снежных лавин с крыш, и даже падение балконов в центре Воронежа.