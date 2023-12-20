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О сроках окончания оттепели в Воронеже рассказали синоптики

Декабрьская оттепель и дожди закончатся в Воронеже примерно через три дня.
Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 69% 770 мм рт. ст. +3°
Источник: Freepik

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре в среду, 20 декабря. Метеорологи рассказали, что в Воронежскую область снова вернутся морозы, но они уже не будут настолько сильными. Да и пик декабрьского потепления практически пройден.

Ранее «МК в Воронеже» сообщал, что обрушившийся на столицу Черноземья многодневный снегопад спровоцировал массу проблем. Здесь и десятибалльные пробки на дорогах, и горы невывезенного мусора во дворах, и сход снежных лавин с крыш, и даже падение балконов в центре Воронежа.