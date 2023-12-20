Ледовые шоу, концерт «Цветов» и выступление стендап-комика: чем заняться на новогодних каникулах 2023−2024 в Самаре

Молодая семья Бейярдов построила новый дом. Новоселье пришлось на Рождество — 25 декабря 1870 года. И этот обед продлится 90 лет. Сменится несколько поколений за одним и тем же столом. Автор позволит зрителям словно с птичьего полета посмотреть на свою жизнь и, может быть, разглядеть в ней то, чего не видели, не рассмотрели, не поняли. Спектакль 12+.