Ледовые шоу, концерт «Цветов» и выступление стендап-комика: чем заняться на новогодних каникулах 2023−2024 в Самаре

Грядущие новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024-го. У самарцев будет десять дней, чтобы отдохнуть от работы, покататься на коньках и лыжах и, конечно, сходить на какое-нибудь культурное мероприятие всей семьей. Рассказываем, чем заняться на новогодних каникулах 2024 в Самаре. Отметим, что большинство музеев еще не опубликовало афишу на начало января следующего года.
КОНЦЕРТЫ В САМАРЕ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2024
Gypsy Jack.
Когда: 4 января, 18.30.
Где: Ивент холл «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2).
Билеты: 1200−5500 ₽
Gypsy Jack — интернациональный рок-проект из Москвы, объединивший профессиональных музыкантов из Кубы, России и Беларуси. Каждый музыкант — яркий артист, поэтому группа создает собственное уникальное звучание и задает драйв каждому треку. Gypsy Jack называют «вторым пришествием рок-музыки золотой эпохи». Концерт 18+.
«Цветы».
Когда: 4 января, 20.00.
Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).
Билеты: 800−3000 ₽
Для поклонников группа «Цветы» исчезла фактически на 20 лет и только в свое сорокалетие вновь начала активную студийную и концертную деятельность. У самарцев есть уникальная возможность насладиться любимыми хитами группы: «Звездочка моя ясная», «Честно говоря», «Больше жизни» и др. 12+
Soprano Турецкого. Новогоднее шоу.
Когда: 6 января, 14.00, 17.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 1500−4500 ₽
Арт-группа SOPRANO исполнит в Самаре композиции из любимых кинофильмов, классику, проверенную временем, современные хиты, легендарное ретро (6+). Только живой звук! Ведь секрет SOPRANO — в уникальных голосах, неповторимой энергетике и высоком профессионализме.
Андрей Бебуришвили.
Когда: 8 января, 19.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: 1900−4500 ₽
Простые на первый взгляд шутки комика Андрея Бебуришвили скрывают в себе лаконичный подтекст, поэтому его выступления спокойны, размеренны, что даст зрителю расслабиться и посмеяться без лишних раздумий. Успешный резидент Comedy Club, победитель Comedy Баттла и ведущий проекта «Открытый микрофон» сразит всех своей харизмой и зарядит качественной порцией юмора. Выступление 18+
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ В САМАРЕ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2024
«Золушка».
Когда:
Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).
Билеты: 350−600 ₽
Премьера для детей в «Камерной сцене» (6+). Театральная версия знаменитой сказки Шарля Перро «Золушка» о злой мачехе и доброй падчерице не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.
«Царевна Лягушка»/Волжский хор.
Когда:
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билет: 500 ₽
Музыкальная сказка «Царевна-лягушка» (0+) — это искрометное, незабываемое интерактивное приключение, которое не просто очарует детей, но и вовлечет их в мир волшебной русской сказки. Сказочные персонажи с первых минут представления встречают маленьких зрителей. Перед спектаклем дети смогут встретиться с главными символами Нового года — Дедом Морозом и Снегурочкой.
Ледовое шоу «Алиса в стране чудес на льду».
Когда: 3 января, 11.00, 14.00.
Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).
Билет: 800−2500 ₽
Продюсерский центр ICE VISION представляет ледовый спектакль для всей семьи по мотивам легендарной сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» (0+). Песни главных героев исполнили финалистка конкурса «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева, солистка группы «LOUNA» Лусинэ Геворкян и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.
Ледовое шоу «Золушка».
Когда: 5 января, 12.00, 15.00.
Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).
Билет: 800−2000 ₽
Ледовая сказка «Золушка» (0+) от театра Ледовых миниатюр под руководством Игоря Бобрина пройдет при участии олимпийских чемпионов в спортивных танцах на льду Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина. В лаконичном, но ярком и эмоциональном стиле рассказывается хорошо известная сказка. С первого же момента Золушка завоевывает наши сердца своей добротой и беззащитностью, особенно по сравнению с бессердечной мачехой и злыми дочерьми.
СПЕКТАКЛИ В САМАРЕ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2024
«Фредерик или бульвар преступлений».
Когда: 2 января, 18.00.
Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 500−3000 ₽
Постановка (16+) по блестящей комедии Эрика-Эмманюэля Шмитта перенесет зрителей во Францию начала XIX века. В ней неразрывно соединились театр и жизнь, как два полюса одного целого. Спектакль открывает завесу тайн актерских судеб, дает прикоснуться зрителям к прозе и лирике актерской жизни. Великого актера позапрошлого века Фредерика Леметра играет заслуженный артист России Владимир Гальченко.
«Скупой».
Когда: 4 января, 18.00.
Где: театр «Витражи» (ДК «Железнодорожников», ул. Л. Толстого, 94).
Билеты: 300−1000 ₽
Постановка (16+) по бессмертной комедии великого французского драматурга Мольера. Взрослые дети состоятельного, но жадного до абсурда человека мечтают о женитьбе. В то время как у их папаши свои планы на этот счет. Получится ли обвести маниакально скупого родителя вокруг пальца, и может ли история семейства, где врут все до одного, прийти к счастливому финалу?
«Долгий рождественский обед».
Когда: 7 января, 18.00.
Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231).
Билеты: 400−800 ₽
Молодая семья Бейярдов построила новый дом. Новоселье пришлось на Рождество — 25 декабря 1870 года. И этот обед продлится 90 лет. Сменится несколько поколений за одним и тем же столом. Автор позволит зрителям словно с птичьего полета посмотреть на свою жизнь и, может быть, разглядеть в ней то, чего не видели, не рассмотрели, не поняли. Спектакль 12+.
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2024 В САМАРЕ
«Голубая роза».
Когда: до 24 марта 2024.
Где: музей Модерна (ул. Красноармейская, 15).
Билеты: 150−300 ₽
Под Новый год в музее Модерна открывается выставка знакового художественного объединения конца XIX — начала XX века из коллекции искусствоведа и коллекционера Валерия Дудакова «Голубая роза» (6+). Впервые в Самаре будет показана уникальная коллекция 34 шедевров живописного и декоративно-прикладного искусства. Главным событием этой выставки станет демонстрация изображения «Головы Демона» Михаила Врубеля.
«Человек и дерево».
Когда: до 1 марта 2024.
Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 207а).
Билеты: бесплатно.
В «Заварке» можно посетить персональную выставку художника-самоучки Сергея Ключникова «Человек и дерево» (0+). Начиная с 2009 года он оживил множество засохших деревьев в городских парках и скверах, превратив их в скульптуры.
«Трансформация после Брейгеля».
Когда: до 4 февраля 2024, 12.00−20.00.
Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Билеты: от 100 ₽
Самарский художественный музей представляет выставку скульптур работы Александра Рукавишникова «Трансформация после Брейгеля» из собрания Музея Актуального Реализма (Тольятти). В экспозиции — 14 бронзовых скульптур из серии, посвященной творчеству знаменитой нидерландской династии художников, а также копии шести картин Брейгелей.