«Больше всего раздражают проблемы с женщинами»: откровения могильщика из Самары

— Что очень важно — это иметь хороший глазомер! Если выкопать могилу на 10 см шире, всего по пять лишних сантиметров с каждой стороны, то придется достать лишний куб земли, если не два, своими собственными руками. Если заленился или перепутал и взял уже, чем надо, — гроб просто не войдет. Очень важно следить за тем, чтобы стенки были строго отвесными. Я лично до сих пор постоянно проверяю себя рулеткой, хоть и больше шести лет работаю.