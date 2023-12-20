В Беларусь идут дожди и мокрый снег. Погода на 21 декабря

21 декабря погоду продолжат определять атмосферные фронты с Западной Европы. Они несут влажные, неустойчивые воздушные массы. Небо будет и дальше закрыто плотными облаками. Пройдут осадки.
В четверг облачно. Временами дождь, мокрый снег. Влажность до 90%. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно падать.
Утром в большинстве районов — до +2°C. В результате повышенной влажности и ветреной погоды, по ощущениям, будет прохладнее. Днем столбики термометров будут на отметках от +1°C в северо-восточных районах до +3°C в южных. К вечеру — в диапазоне от 0 до +3°C.
В пятницу скажется влияние активного североатлантического циклона с центром над Балтийским морем. Облачно. Мокрый снег, дождь. Ночью и утром — слабые метель и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный порывистый, временами сильный. Ночью −2°C… +3°C, днем до +5°C. В выходные Беларусь продолжит находиться в циркуляции атлантического циклона, при этом начнут поступать прохладные воздушные массы с севера Европы. Временами мокрый снег. Ветер западной четверти, порывистый, в юго-западных районах — сильный, слабая метель. Температура в течение суток — около 0.