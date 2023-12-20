В Беларусь идут дожди и мокрый снег. Погода на 21 декабря

В пятницу скажется влияние активного североатлантического циклона с центром над Балтийским морем. Облачно. Мокрый снег, дождь. Ночью и утром — слабые метель и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный порывистый, временами сильный. Ночью −2°C… +3°C, днем до +5°C. В выходные Беларусь продолжит находиться в циркуляции атлантического циклона, при этом начнут поступать прохладные воздушные массы с севера Европы. Временами мокрый снег. Ветер западной четверти, порывистый, в юго-западных районах — сильный, слабая метель. Температура в течение суток — около 0.