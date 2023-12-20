Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 областях Казахстана на четверг

«В Астане 21 декабря ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
В Атырауской области 21 декабря ночью и утром на западе, юге ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, днем на юге, востоке области 15−20 м/с. В Атырау 21 декабря ночью ожидается туман.
В Западно-Казахстанской области 21 декабря ночью на севере, востоке ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Уральске 21 декабря ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный порывы 18 м/с.
В области Улытау 21 декабря на севере, востоке ожидаются низовая метель, гололед, на юге области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
В Павлодарской области 21 декабря ночью на севере, западе, днем на западе, юге, востоке ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, юге области порывы 15−20, днем на большей части области 15−20, порывы 23 м/с. В Павлодаре 21 декабря днем ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный 15−20, порывы 23 м/с.
В Актюбинской области ночью на севере, востоке ожидается низовая метель, гололед. На востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный на севере области порывы 18 м/с. В Актобе 21 декабря ночью ожидается гололед.
В Кызылординской области на западе, в центре ожидается туман. В Кызылорде 21 декабря временами ожидается туман.
В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, в центре области 15−20 м/с. В Актау 21 декабря ожидается ветер юго-восточный порывы 15−20 м/с.
В Карагандинской области на западе, севере, востоке ожидаются низовая метель, гололед, на юге области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Караганде 21 декабря ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 18 м/с.
В области Абай на западе, севере, в центре ожидается метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 25 м/с. В Семее 21 декабря днем ожидается метель. Ветер южный, юго-западный порывы 15−20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере ожидается сильный снег. На западе, севере, в центре области ожидется метель. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске 21 декабря ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный порывы 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью на большей части ожидается снег. Ночью на большей части области, днем на западе, юге, востоке области ожидается метель. На западе, юге, востоке области ожидается гололед. Ветер юго-западный 15−20 м/с, ночью на юге, западе области порывы 23−28 м/с. В Петропавловске 21 декабря ночью ожидается метель. Ветер юго-западный 15−20 м/с.
В Туркестанской области
В Костанайской области 21 декабря ночью на большей части, днем на юге, востоке ожидаются метель, гололед, туман. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с. В Костанае 21 декабря ночью и утром ожидаются метель, гололед, туман. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
В области Жетысу 21 декабря ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15−20, ночью временами 25 м/с.
В Жамбылской области