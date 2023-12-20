Главные новости к вечеру 20 декабря

В ЦИК поступили заявки от 16 кандидатов на должность президента

По словам Памфиловой, «сейчас идет активное выдвижение» в кандидаты на должность президента.



В Йемене начали мобилизацию для помощи сектору Газа

Армия будет призвана для поддержки «нашего народа в Газе, который подвергается геноциду со стороны израильской оккупационной армии при поддержке США».



Боррель признал двойные стандарты по Украине и Палестине

Евросоюз рискует потерять международное доверие из-за того, что не может разобраться, «где правая сторона истории».



Крупнейший производитель шин продал завод в России

Bridgestone решила продать активы в России холдингу S8 Capital.



В России изменились правила перелета пассажиров с детьми

Ранее депутаты предлагали запретить рассаживать родителей и детей.