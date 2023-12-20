В ЦИК поступили заявки от 16 кандидатов на должность президента
По словам Памфиловой, «сейчас идет активное выдвижение» в кандидаты на должность президента.
В Йемене начали мобилизацию для помощи сектору Газа
Армия будет призвана для поддержки «нашего народа в Газе, который подвергается геноциду со стороны израильской оккупационной армии при поддержке США».
Боррель признал двойные стандарты по Украине и Палестине
Евросоюз рискует потерять международное доверие из-за того, что не может разобраться, «где правая сторона истории».
Крупнейший производитель шин продал завод в России
Bridgestone решила продать активы в России холдингу S8 Capital.
В России изменились правила перелета пассажиров с детьми
Ранее депутаты предлагали запретить рассаживать родителей и детей.
Главные новости к вечеру 20 декабря
В ЦИК поступили заявки от 16 кандидатов на должность президента