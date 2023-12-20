ВОЗ заявила о быстром распространении нового подвида COVID-19

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения классифицировала подвариант штамма коронавируса «омикрон» JN.1 как вид, представляющий интерес из-за его быстрого распространения, сообщает ВВС.
Отмечается, что случаи заражения данным подвидом были зафиксированы во многих странах мира, включая Индию, Китай и США.
По данным ВОЗ, риск для людей от JN.1 в настоящее время низок, поскольку существующие сейчас в мире вакцины обеспечивают защиту от него.
При этом в организации предупреждают, что зимой может увеличиться количество случаев заражения COVID-19 и другими инфекциями.
«Омикрон» уже достаточно продолжительное время является доминирующим вариантом коронавируса на планете. ВОЗ отслеживает ряд его подвидов, но отмечает, что пока ни один из них не считается вызывающим беспокойство.
По официальным данным, в США подвариант JN.1 в настоящее время является самым быстро распространяющимся — на его долю приходится от 15 до 29% заражений. В Великобритании сейчас JN.1 выявляется у 7% граждан, сдавших положительный тест на COVID-19.