В Беларуси зарегистрировали случаи лихорадки денге и малярии

«К сожалению, выявляются завозные случаи. Мы фиксировали завоз в 2023 году четырех случаев лихорадки денге, в восьми случаях малярии. Два случая зарегистрированы в июне и декабре в Могилевской области. Очаги ликвидированы», — цитирует его агентство Sputnik.
По словам замминистра, учитывая, что переносчики этих заболеваний не являются закономерными обитателями на территории Беларуси, эти случаи были единичными.
Он пояснил, что неблагоприятная ситуация с учетом рисков распространения различных заболеваний в данный момент складывается в Центральной и Южной Африке, Южной Америке, а также Юго-Восточной Азии.
Белорусский Минздрав постоянно проводит эпидемиологический мониторинг для недопущения завоза и распространения опасных заболеваний в страну.
«Информируем население, в том числе через туроператоров <…> По внутренним угрозам также проводится мониторинг, чтобы жители республики знали, на какой территории конкретно есть заболевание», — сказал Тарасенко.
Он также заверил, что санитарно-эпидемиологическая служба и организации здравоохранения республики готовы на случай возникновения инфекций, имеющих международное значение, оказать медицинскую помощь, локализовать и ликвидировать очаги заболеваний.