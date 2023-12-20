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Зима к нам пока не спешит: В Молдове похолодает до +6 градусов, а потом резко потеплеет до +16 — шорты и майки не прячем

Прогноз погоды на четверг, 21 декабря.
Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 29% 769 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Зима к нам пока не спешит: В Молдове немного похолодает — до 6 градусов тепла, и осадков не предвидится.

Ну, что, самое время рассказать о погодке на завтра, 21 декабря? Рассказываем.

Ночью синоптики нам прогнозируют до трех градусов тепла, утром температура понизится на градус.

По сравнению с предыдущими днями днем немного похолодает, будет всего до шести градусов тепла. Переменная облачность, зато осадков нам не обещают.

Вечером ожидается 3−4 градуса выше ноля. Скорость ветра в течение дня составит максимум 4−5 метров в секунду, а относительная влажность — 55%.

Кстати, на следующей неделе, во вторник 26 декабря, резко потеплеет, синоптики прогнозируют аж до 16 градусов тепла! Получается, в очередной раз Новый год встретим без снега?!