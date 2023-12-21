Вечерний @Калининград: гетто с палатками, рай для элитариев и флешбэк Алиханова

Сделал Антон Алиханов и несколько других «туристических» заявлений. Например, о том, что во времена бесплатных электронных виз многие иностранцы приезжали в Калининградскую область «затариваться». «Литовцы каждый день с новой визой к нам приходили, покупали хлеб с лекарствами. Что это плохо, что ли? — Отлично. У нас люди из Ватикана даже приехали — без рекламы, без всего. Просто приехали, потому что знали», — сказал он, толсто намекая, что регион лишили этой привилегии совершенно напрасно (сейчас электронные визы распространяются на всю Россию, но за них нужно платить). Еще губернатор высказался о том, каким должен быть аквапарк — «чтобы до него можно было приехать и, из Москвы прилетев, не было стыдно туда ходить». Если бы он хотя бы раз посещал один из польских аквапарков, то ориентировался бы на мнения бывавших там калининградцев — но, похоже, как раз они никого не волнуют. Что хорошо доказывает еще одно высказывание главы региона — о том, что сегодня в Калининградской области «нет возможности потратить большие деньги, а запрос такой есть». Для тех, кто «запрашивает», планируют строить гольф-клуб. Правда, инвестор (539 га этой земли у Светлогорска ему выделили бесплатно и без торгов), по словам Алиханова, сейчас «притормозился» — он достраивает комплекс «Променад» на променаде в Светлогорске (этот участок он получил по аналогичной схеме).