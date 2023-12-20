Встретиться с волшебником. Где в Минске откроются резиденции Деда Мороза

Так, традиционно 22 декабря в центральный детский парк им. М. Горького — один из старейших в городе — уже 20-й год приезжает сказочный герой. Здесь его встречает Снегурочка и знакомит с рабочим местом.
«Ребята и родители с удовольствием общаются с Дедушкой, рассказывают о своих успехах, дарят подарки, читают стихи, танцуют и поют. Не отстает от гостей Дед Мороз и Снегурка. Обязательно прозвучат загадки для малышей и головоломки для взрослых. В “Волшебной книге” Дедушка Мороз проверит список добрых дел своих подопечных и обязательно поощрит каждого гостя подарком».
Домик Дедушки Мороза будет работать с 23 декабря по 7 января с 10.30 до 18.30. О встрече лучше договориться заранее по телефону.
С 23 по 30 декабря с 10.00 до 17.00 Дедушка Мороз будет гостить и в Минском зоопарке.
«Не упустите возможность провести время в зимнем зоопарке, порадуйте себя приятной компанией Деда Мороза и его озорных помощников кроликов», — рассказали в учреждении.
Также 23 декабря в 13.00 гостей зоопарка ожидает удивительная новогодняя история о краже новогодних подарков двумя небезызвестными злодейками — Бабой Ягой и Кикиморой. Праздничная новогодняя программа поможет окунуться в атмосферу чуда и сказки.
«Нашествие Дедов Морозов и Снегурочек» ожидается 22 декабря на площадке перед универмагом «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4). Праздничная программа начнется в 16.30. Вместе соберутся 100 пар Дедов Морозов и Снегурочек со всего Заводского района. Новогодние персонажи будут добираться к месту назначения на автобусах, троллейбусах, метро.
«Главный Дед Мороз со своей внучкой выдвинутся за час до торжества из Минского зоопарка на карете с лошадьми. Они дадут старт праздничному флешмобу с массовыми хороводами и конкурсами, — рассказали в администрации Заводского района Минска. — Кульминацией праздника станет включение разноцветных огоньков на елке».
Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает в мастерскую Деда Мороза, которая откроется во время ярмарки «Зимний сад» 23, 24, 25 и 30 декабря, а также 6 и 7 января с 11.00 до 16.00. Также в программе — встречи с любимыми и новыми героями, фуд-зона, мастер-классы и увлекательные конкурсы.
Филиал поместья белорусского Деда Мороза откроется 22 декабря у Большого театра на площади Парижской Коммуны, где развернется «Зимняя ярмарка». Здесь предлагают устроить новогоднюю фотосессию или бесплатно отправить открытку близким. В выходные и праздничные дни с 15.00 до 18.00 дети и их родители смогут прийти в гости к волшебнику и получить от него памятный сувенир за творческий номер.
Принимать гостей новогодняя площадка будет до 7 января. Организаторы обещают сказочное мероприятие. На локации установят большую праздничную елку, вокруг которой вырастет волшебный город, где каждый сможет найти эксклюзивные подарки, попробовать блюда разных кухонь мира, угоститься классическими рождественскими напитками (глинтвейн, грог и теплые коктейли по особым рецептам).
Также в программе множество развлечений на любой вкус и возраст, розыгрыши призов. За активное участие гости получат специальные штампы, а самые удачливые уйдут с ярмарки с новеньким айфоном.
Ярмарка будет открыта в будние дни с 15.00 до 23.00, в выходные и праздничные дни — с 13.00 до 23.00. Зимний маркет работает ежедневно до 22.00. Филиал поместья белорусского Деда Мороза открыт для посещения ежедневно, а встретиться с волшебником можно в выходные и праздничные дни с 15.00 до 20.00. Представления кукольного театра «Батлейка» пройдут 25, 30 и 31 декабря, 1 и 7 января возле елки в 18.00−18.45. Гости увидят пьесу «Калядны цуд», народную сказку «Лісічка, кот і пеўнік», «Дыпламаваны баран», спектакли «Мушкі ў кашулях» и «Цёплы чалавек».