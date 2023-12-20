Встретиться с волшебником. Где в Минске откроются резиденции Деда Мороза

Ярмарка будет открыта в будние дни с 15.00 до 23.00, в выходные и праздничные дни — с 13.00 до 23.00. Зимний маркет работает ежедневно до 22.00. Филиал поместья белорусского Деда Мороза открыт для посещения ежедневно, а встретиться с волшебником можно в выходные и праздничные дни с 15.00 до 20.00. Представления кукольного театра «Батлейка» пройдут 25, 30 и 31 декабря, 1 и 7 января возле елки в 18.00−18.45. Гости увидят пьесу «Калядны цуд», народную сказку «Лісічка, кот і пеўнік», «Дыпламаваны баран», спектакли «Мушкі ў кашулях» и «Цёплы чалавек».