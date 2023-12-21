«Так сильно похудела!» Камила Валиева вызвала оторопь, появившись на жеребьевке чемпионата России

В Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию, где одной из главных звездочек является Камила Валиева. 20 декабря прошла жеребьевка среди участников, на которой фигуристка появилась в сногсшибательном черном платье. Валиева поделилась фотографиями у себя в телеграм-канале, и снимки вызвали неоднозначную реакцию ее подписчиков.
— Так сильно похудела! Все нормально? — переживают поклонники Валиевой.
Кто-то предположил, что спортсменка пережила сильный стресс во время подготовки к чемпионату, но все это не больше, чем догадки. Судя по фотографиям и постам, Валиева прекрасно себя чувствует и готова зажигать на льду. Кстати, в жеребьевке ей достался последний, 18 номер. Ну, прямо вишенка на торте!
Валиева выступит в короткой программе 22 декабря, ориентировочно в 19:22 по московскому времени. Другие фаворитки соревнований, Аделия Петросян выступит четвертой, а Софья Муравьева — 14. Взгляды зрителей по большей части будут прикованы к этим трем фигуристкам. Будем честны, борьба за медали для них окажется проще, чем могла бы быть, поскольку чемпионат пропускают Трусова, Щербакова и Туктамышева.