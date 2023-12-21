«Так сильно похудела!» Камила Валиева вызвала оторопь, появившись на жеребьевке чемпионата России

Кто-то предположил, что спортсменка пережила сильный стресс во время подготовки к чемпионату, но все это не больше, чем догадки. Судя по фотографиям и постам, Валиева прекрасно себя чувствует и готова зажигать на льду. Кстати, в жеребьевке ей достался последний, 18 номер. Ну, прямо вишенка на торте!