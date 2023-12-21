Драконские цены. Сколько будет стоить на Урале новогодний стол?

Больше всего за год поднялись в цене свёкла (39%), куриное филе (35%) и яйца (34%). Далее идут бананы (29%), мандарины (24%), сельдь (23%) и яблоки (18%).Понятно, что продукты в Свердловской области дорожали весь год, но в декабре это стало особенно заметным. В частности, средняя стоимость десятка яиц перешагнула психологическую отметку в 100 рублей. Дошло до того, что уральцы начали их скупать, а в ряде торговых точек даже ввели ограничения (три десятка в одни руки). Хотя, казалось бы, к разряду продуктов длительного хранения яйца не относятся.