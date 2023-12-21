Драконские цены. Сколько будет стоить на Урале новогодний стол?

Кролик вне закона.
Классический новогодний стол, сформировавшийся ещё в эпоху СССР, за тридцать лет не сильно изменил свой состав. Холодец, оливье и селёдка под шубой, шпроты, шампанское и, конечно же, мандарины. А далее всё зависит от вашего кошелька и фантазии. Дракон — животное всеядное, в пище исповедует разнообразие и изобилие, поэтому желательно, чтобы в новогоднюю ночь стол ломился от блюд и напитков. Приветствуются рыба и морепродукты, фрукты, орехи, сладости. Одно из немногих ограничений — кушанья из кролика и зайца (их готовить не рекомендуется).
Аналитики подсчитали среднюю стоимость набора продуктов для праздничного ужина в этом году для семьи из 3−4 человек. В Свердловской области она составила 5 411 рубль (+13% по отношению к прошлогодней). Для сравнения: в Москве — 6 109, а на Сахалине — 7 137 рублей.
Новогодняя продуктовая корзина включает в себя мясо и рыбу, фрукты и овощи, колбасу и сыр, ингредиенты для оливье и селёдки под шубой. Самые затратные элементы стола — алкоголь (вино, шампанское, водка), торт и шоколадные конфеты. Исследователи не внесли в список красную икру, но её стоимость за год изменилась мало. В столице Урала 200-граммовую баночку можно купить в среднем за 1,2 тысячи рублей.
Роковые яйца.
Больше всего за год поднялись в цене свёкла (39%), куриное филе (35%) и яйца (34%). Далее идут бананы (29%), мандарины (24%), сельдь (23%) и яблоки (18%).Понятно, что продукты в Свердловской области дорожали весь год, но в декабре это стало особенно заметным. В частности, средняя стоимость десятка яиц перешагнула психологическую отметку в 100 рублей. Дошло до того, что уральцы начали их скупать, а в ряде торговых точек даже ввели ограничения (три десятка в одни руки). Хотя, казалось бы, к разряду продуктов длительного хранения яйца не относятся.
Ещё сильнее подорожали в последнее время огурцы, цены на которые скакнули на 13% за неделю. А вот стоимость алкоголя почти не изменилась: за год он подорожал в среднем всего на 1,4%.
«На рост стоимости яиц повлияло многое: есть проблема с ветпрепаратами, дорожает комбикорм, увеличились транспортные расходы, предприятия повышают зарплаты работникам, — пояснил первый замгубернатора Алексей Шмыков. — В декабре, перед Новым годом, у нас всегда повышенный спрос на яйцо. В январе, надеюсь, проблем не будет… “.
Стоит также отметить, что накануне Нового года на ряд продуктов возникает повышенный спрос, но торговые сети в борьбе за покупателей организуют акции. Разница в стоимости одних и тех же продуктов в разных магазинах может составить 30% и более.