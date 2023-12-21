Что можно и нельзя делать в самый короткий день в году 22 декабря 2023

Белорусов ждет день зимнего солнцестояния, когда самый короткий день в году и самая длинная ночь. Чаще всего, он выпадает на 21 декабря, но в 2023 году день зимнего солнцестояния будет 22 декабря. Как правило, после него световой день начинает постепенно увеличиваться. Интересно, что солнце в этот день находится ниже всего к горизонту и проделывает по небу самый короткий путь.