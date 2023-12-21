Что можно и нельзя делать в самый короткий день в году 22 декабря 2023

Белорусов ждет день зимнего солнцестояния, когда самый короткий день в году и самая длинная ночь. Чаще всего, он выпадает на 21 декабря, но в 2023 году день зимнего солнцестояния будет 22 декабря. Как правило, после него световой день начинает постепенно увеличиваться. Интересно, что солнце в этот день находится ниже всего к горизонту и проделывает по небу самый короткий путь.
День зимнего солнцестояния 2023, что нельзя делать
Не рекомендуется ругаться, а также провоцировать конфликты. Считается, что негативная энергетика может сохраниться на несколько дней. Стоит быть внимательными незамужним девушкам. Все дело в том, что им запрещено распускать волосы, чтобы не упустить счастье. Запрещено проводить генеральную уборку. Это грозит тяжелым трудом на протяжении всего года.
День зимнего солнцестояния 2023, что можно делать
Как правило, предки отмечали этот день с размахом, устраивая гуляния. Так, было принято ряжеными ходить по дворам и петь колядки. Кроме того, в день зимнего солнцестояния пекли пироги круглой формы, символизирующие солнце. Также устраивали семейные обеды. А незамужние девушки гадали на любовь.
День зимнего солнцестояния 2023, народные приметы
Пасмурная погода указывает на раннюю весну. В том случае, если ясная погода, то ожидается долгая зима. Обильный снегопад в день зимнего солнцестояния предупреждал про снежную зиму.