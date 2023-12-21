Летом засухи, меньше осадков, волны тепла по 10 дней и жара +35, зимой меньше снегопадов, метелей и сильных морозов. В Минприроды сказали, что будет с климатом в Беларуси

— В то же время летом все чаще фиксируются волны тепла — периоды с аномально жаркой погодой, — уточнил министр, добавив также особенности изменений в режиме увлажнения: — Рост количества осадков отмечается в основном в холодный период года, а летом наблюдается их снижение, что в сочетании с периодами аномально жаркой погоды приводит к увеличению засух.