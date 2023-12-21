Летом засухи, меньше осадков, волны тепла по 10 дней и жара +35, зимой меньше снегопадов, метелей и сильных морозов. В Минприроды сказали, что будет с климатом в Беларуси

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал изданию «Рэспубліка», что будет с климатом в Беларуси в ближайшие десятилетия. Об этом пишет sb.by.
Говоря о тенденциях, касающихся климата Беларуси на ближайшие десятилетия, Худык отметил, что они будут в русле тех текущих явлений, которые уже наблюдаются.
— Среднегодовая температура воздуха будет расти, участятся периоды с аномально жаркой погодой. В теплый период года, при условии сохранения в отдельные месяцы тенденции сокращения осадков, будет увеличиваться количество засух, — рассказал министр.
Также в беседе Андрей Худык напомнил, что с 1989-го среднегодовая температура воздуха в Беларуси добавляет за 10 лет на 0,44 градуса по Цельсию. И хотя рост заметен в течение всего года, особенно это касается холодного периода.
— В то же время летом все чаще фиксируются волны тепла — периоды с аномально жаркой погодой, — уточнил министр, добавив также особенности изменений в режиме увлажнения: — Рост количества осадков отмечается в основном в холодный период года, а летом наблюдается их снижение, что в сочетании с периодами аномально жаркой погоды приводит к увеличению засух.
Также, по словам Худыка, Беларуси стал характерен рост опасных гидрометеорологических явлений. Речь, в частности, о периодах высоких температур от +35 градусов, а порой и выше, которые сочетаются с сильными дождями и ливнями.
— Волны тепла стали практически ежегодным явлением и длятся в среднем 5−10 дней, — говорит глава Минприроды. — В то же время сокращается число очень сильных снегопадов и метелей, а также перестали фиксироваться чрезмерно низкие температуры (-35 градусов и ниже).