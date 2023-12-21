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«Страховка имеется?»: что обязан предъявить водитель инспектору ГИБДД в 2024 году

Эксперты «За рулем» (18+) рассказали, что обязан предъявить водитель инспектору ГИБДД в 2024 году и чем грозит отсутствие полиса ОСАГО.
Источник: PrimaMedia.ru

Чаще всего сотрудники задают несколько типовых вопросов, но не все автомобилисты хорошо знают свои права и обязанности касаемо полиса обязательного страхования.

Наличие страховки в 2024 году также остается обязательным требованием ко всем водителям, штраф за ее отсутствие составит 800 рублей. Причем штрафовать могут несколько раз подряд даже в течение одного дня.

Однако не во всех случаях нужно иметь распечатанный полис. Например, если страховка оформлена в электронном виде.

Если полис есть, но только бумажный, то его необходимо предъявить инспектору. За забытый дома ОСАГО водителю грозит штраф 500 рублей. Электронный полис можно показать на экране смартфона.

В случае, если страховка есть, но срок ее действия закончился, то это будет приравнено к отсутствию полиса. Размер штрафа — 800 рублей.

Также наказания не избежать и тем водителям, кто не вписан в страховой полис на автомобиль. Штраф за такое нарушение составит 500 рублей, даже если сам страхователь сидит на пассажирском сиденье.

Более суровые меры грозят водителю, если полис окажется поддельным. В таком случае нарушителя не только отстранят от управления автомобилем, но и могут привлечь к уголовной ответственности.

ГИБДД