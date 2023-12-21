«Страховка имеется?»: что обязан предъявить водитель инспектору ГИБДД в 2024 году

Чаще всего сотрудники задают несколько типовых вопросов, но не все автомобилисты хорошо знают свои права и обязанности касаемо полиса обязательного страхования.
Наличие страховки в 2024 году также остается обязательным требованием ко всем водителям, штраф за ее отсутствие составит 800 рублей. Причем штрафовать могут несколько раз подряд даже в течение одного дня.
Если полис есть, но только бумажный, то его необходимо предъявить инспектору. За забытый дома ОСАГО водителю грозит штраф 500 рублей. Электронный полис можно показать на экране смартфона.
В случае, если страховка есть, но срок ее действия закончился, то это будет приравнено к отсутствию полиса. Размер штрафа — 800 рублей.
Также наказания не избежать и тем водителям, кто не вписан в страховой полис на автомобиль. Штраф за такое нарушение составит 500 рублей, даже если сам страхователь сидит на пассажирском сиденье.
Более суровые меры грозят водителю, если полис окажется поддельным. В таком случае нарушителя не только отстранят от управления автомобилем, но и могут привлечь к уголовной ответственности.