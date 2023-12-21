В самую длинную ночь года земляне увидят самый северный звездопад

Также специалисты «Московского планетария» отметили, что урсиды — самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария в течение всей ночи над северным горизонтом, так как радиант (область вылета метеоров) находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица (Ursa Minor — лат.), по имени которой и назван поток. Для наблюдателей из Южного полушария Урсиды не видны.