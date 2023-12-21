«Вот это перемены»: новый огромный парк в популярном районе восхитил жителей Владивостока

Во Владивостоке началась эвакуация машин с части авторынка «Зелёный угол». Этот участок является объектом охраны культурного наследия и в ноябре прошлого года был передан в бессрочное пользование Музею Арсеньева.
Как рассказал первый замдиректора музея Артем Мельников, сначала территорию приведут в порядок и благоустроят. После этого здесь планируется построить большой парк с видовой площадкой. Они станут частью прогулочной зоны от парка Минного городка до нового микрорайона «Зелёный угол», сообщается в Telegram-канале «arsenievmuseum» (18+).
Жители Владивостока восхитились предстоящими изменениями в городе:
«Вот это перемены»;
«Неужели это случится»;
«Там всем места точно хватит погулять».