«Вот это перемены»: новый огромный парк в популярном районе восхитил жителей Владивостока

Как рассказал первый замдиректора музея Артем Мельников, сначала территорию приведут в порядок и благоустроят. После этого здесь планируется построить большой парк с видовой площадкой. Они станут частью прогулочной зоны от парка Минного городка до нового микрорайона «Зелёный угол», сообщается в Telegram-канале «arsenievmuseum» (18+).