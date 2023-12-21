В Хабаровске 21 декабря температура воздуха опустится до −34 градусов

Столбик термометра сегодня опуститься до −34 градусов ночью и до −26 днем. Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», на юге края ночью столбик термометра будет в пределах −32 −37, днем −21 −26, ветер западный 4−9 м/с. На севере края ночные температуры будут колебаться в пределах −25 −45 градусов, дневные −21−28 градусов, ветер различных направлений 3−14 м/с.