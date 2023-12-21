Что произошло в Иркутске в ночь на 21 декабря 2023 года: последние новости

В Иркутске открылись елочные базары. По данным пресс-службы администрации города, в областной столице их 27. До 31 декабря иркутяне смогут приобрести на них живые ели, пихты, сосны и лапник.
В некоторых домах Иркутска 21 декабря запланировано отключение отопления. Это связано с проведением ремонта на тепловых сетях. Работы будут проводиться по улицам Бабушкина, 4, Красноармейская, 6, Рабочего Штаба, 36. Ознакомиться со списком адресов, которых коснется отключение отопления, можно здесь.
В Иркутской области правоохранительные органы выясняют обстоятельства конфликта между школьниками, во время которого восьмиклассник ударил ножом 14-летнего подростка. Все произошло в селе Мельница.