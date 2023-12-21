Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 21 декабря

Врачи Перинатального центра Хабаровска сделали кесарево сечение женщине с врастанием плаценты. Это очень опасная патология — при ней есть риск не только потери матки, но и материнской смерти от сильного кровотечения. С начала года таких операций было 13, до конца декабря запланирована еще одна.