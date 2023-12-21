Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 21 декабря

В Хабаровском крае приговор суда выслушал 60-летний мужчина. Его осудили за нелегальную подработку — он был шпионом, и работал в пользу Украины. Приговор комсомольчанину вынесли 20 декабря. Житель города Юности был старшим прапорщиком в отставке, многое знал о военных объектах и пользовался этим.
В Комсомольске-на-Амуре откроется ресторан быстрого питания сети «Вкусно и точка». Он станет 15 на Дальнем Востоке. Уже известна дата начала работы торговой точки — 22 декабря. В этот день уже можно будет оценить все разнообразие меню и принять участие в развлекательных мероприятиях.
Врачи Перинатального центра Хабаровска сделали кесарево сечение женщине с врастанием плаценты. Это очень опасная патология — при ней есть риск не только потери матки, но и материнской смерти от сильного кровотечения. С начала года таких операций было 13, до конца декабря запланирована еще одна.