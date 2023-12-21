Новогоднюю ель высотой 10 м установили в Музее Победы

«10-метровую елку установили 20 декабря в Музее Победы. Это событие стало одним из главных этапов в подготовке к зимним праздникам. Помочь нарядить новогоднюю красавицу пришли московские школьники и волонтеры музея. И хотя большинство ребят смогли повесить украшения только на нижние ветви, все остались довольны. Ведь подготовка к празднику — самое главное для создания новогоднего настроения», — говорится в сообщении.