Авиакомпания «Россия» прокомментировала отмену рейсов из Приморья в Пекин

Авиакомпания «Россия» скоро получит все необходимые разрешения и приступит к выполнению рейсов в Пекин. Об этом говорится в официальном сообщении организации.
Ранее авиаперевозчик «Россия» отменил рейсы в Пекин из Владивостока, Иркутска и Красноярска. Назначенные с 18 по 21 декабря перелёты из этих городов в столицу КНР не состоялись. По данным РИА НОВОСТИ, эти рейсы просто некому обслуживать — руководство авиакомпании не смогло заключить договор с китайскими властями на обслуживание полётов именно из этих трёх городов.
Представителям «России» приходилось связываться с пассажирами, чтобы предложить им альтернативные варианты — например, через пересадку в Москве. Авиакомпания проходила аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР, чтобы получить необходимые разрешения для выполнения полетов с марта 2023 года. И к дате первого рейса Владивосток — Пекин 17 декабря перевозчику выдали операционное разрешение. Кроме того, «Россия» получила подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из Владивостока, Красноярска и Иркутска.
По заверению пресс-службы компании, сейчас пассажиры перевозятся рейсами авиакомпаний-партнеров, на которые уже осуществляется переоформление всех желающих без взимания дополнительной платы. Кроме того, Аэрофлот ведёт переговоры с властями Китая о возможности выполнения разовых рейсов до момента получения авиакомпанией «Россия» всех необходимых разрешений.