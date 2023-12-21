Авиакомпания «Россия» прокомментировала отмену рейсов из Приморья в Пекин

Ранее авиаперевозчик «Россия» отменил рейсы в Пекин из Владивостока, Иркутска и Красноярска. Назначенные с 18 по 21 декабря перелёты из этих городов в столицу КНР не состоялись. По данным РИА НОВОСТИ, эти рейсы просто некому обслуживать — руководство авиакомпании не смогло заключить договор с китайскими властями на обслуживание полётов именно из этих трёх городов.