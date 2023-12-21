В Минтрансе объяснили заметное сокращение реестровых омских такси

Напомним, по подсчетам «СуперОмска», в период между 31 августа и 20 ноября 2023 года число действующих разрешений сократилось с примерно 3,4 тысячи до порядка 2,4 тысячи, то есть практически на треть.
В пресс-службе ведомства отметили, что специалистами министерства аннулировано лишь несколько сотен разрешений.
«Минтрансом Омской области с использованием сайта Федеральной налоговой службы проведен мониторинг сведений о перевозчиках легковым такси в ЕГРИП, ЕГРЮЛ, по результатам которого аннулировано порядка 200 разрешений перевозчиков в связи с прекращением ими деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей либо ликвидацией юридического лица. Таким образом, сведения о вышеуказанных лицах исключены из реестра перевозчиков легковым такси», — пояснили в Минтрансе Омской области.
При этом в ведомстве указали на некоторые нюансы ситуации: сами транспортные средства исключенных из реестра перевозчиков фактически продолжают числиться в нем.
«При этом сведения о транспортных средствах, которые использовались данными перевозчиками, остались в реестре легковых такси на прежнем уровне, их количество в настоящее время составляет 3 401 транспортное средство, несмотря на то, что количество связанных с перевозчиками транспортных средств сократилось», — прокомментировали в Минтрансе Омской области.
В пресс-службе министерства, в том числе ответственного за развитие рынка такси и осуществления контроля за ним, напомнили о вступлении в силу с 1 сентября 2023 года (то есть фактически в промежутке между датами обновления реестра) Федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в котором прописывается 5 вариантов для отзыва лицензии на оказание соответствующих услуг. Представители ведомства обратили внимание, что после ввода нововведений на уровне регионального Минтранса проведена специализированная встреча с участниками рынка по вопросам легализации их работы в соответствии с новыми правилами.