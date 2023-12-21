В Минтрансе объяснили заметное сокращение реестровых омских такси

В пресс-службе министерства, в том числе ответственного за развитие рынка такси и осуществления контроля за ним, напомнили о вступлении в силу с 1 сентября 2023 года (то есть фактически в промежутке между датами обновления реестра) Федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в котором прописывается 5 вариантов для отзыва лицензии на оказание соответствующих услуг. Представители ведомства обратили внимание, что после ввода нововведений на уровне регионального Минтранса проведена специализированная встреча с участниками рынка по вопросам легализации их работы в соответствии с новыми правилами.