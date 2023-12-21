Гололед, метель и осадки: Прогноз погоды на 21 декабря

В Астане переменная облачность, без осадков, низовая метель, гололед, ветер 9−14, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −6…-8°C, днем 0…+2°C.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2−7 м/с. Температура ночью −5…-7°C, днем 0…+2°C.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −4…-6°C, днем +4…+6°C.
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9−14, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°C, днем +6…+8°C.
В Актобе облачно, без осадков, ветер 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2°C. На севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед.
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°C, днем +3…+5°C.
В Жезказгане облачно, без осадков, ветер 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −4…-6°C, днем 0..+2°C. На севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед.
В Караганде облачно, снег, ветер 9−14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью −7…-9°C, днем 0…-2°C. На западе, севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед.
В Кокшетау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9−14, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −4…-6°C, днем +1…+3°C.
В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9−14, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −5…-7°C, днем 0…+2°C.
В Костанае облачно, без осадков, ветер 9−14, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −3…-5°C, днем 0…+2°C. На большей части области ожидаются метель, гололед.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −2…-4°C, днем +2…+4°C.
В Павлодаре переменная облачность, снег, ветер 9−14, порывы до 15−20, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью −8…-10°C, днем −1…-3°C. На большей части области ожидаются метель, гололед.
В Петропавловске облачно, снег, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −5…-7°C, днем −1…+1°C. На большей части области ожидаются метель, гололед.
В Семее переменная облачность, снег, ветер 7−12, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −10…-12°C, днем −2…-4°C. На западе, севере, в центре области ожидается метель.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −11…-13°C, днем −1…+1°C.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −4…-6°C, днем 0…+2°C.
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −5…-7°C, днем +3…+5°C.
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9−14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем −1…+1°C. На севере, востоке области ожидается гололед.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, снег, ветер 7−12, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −6…-8°C, днем −2…-4°C. На западе, севере, в центре области ожидается метель.